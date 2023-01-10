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Вторник, 10 января 2023, 12:40 мск

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Сотрудница компании мобильной связи помогала шпионить за абонентами

В Подмосковье перед судом предстанет сотрудница дочернего предприятия одного из мобильных операторов, которая помогала шпионить за абонентами. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В августе 2022 года обвиняемая, занимая должность специалиста в дочернем предприятии одного из операторов сотовой связи, находясь на рабочем месте, используя персональную учетную запись и имея доступ к корпоративным информационным системам, а также базе данных клиентов, осуществила доступ к переписке, переговорам, сообщениям абонентов оператора связи. В дальнейшем за денежное вознаграждение она предоставила данные сведения лицу, запросившему информацию по конкретным абонентам», – говорится в сообщении ведомства.

Женщина обвиняется в нарушении тайны переписки и телефонных переговоров с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 138 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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