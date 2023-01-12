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Четверг, 12 января 2023, 14:16 мск

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Мужчина в московской сауне заколол приятеля бильярдным кием

В столичной сауне ссора двух приятелей обернулась убийством с помощью бильярдного кия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, убийство произошло вечером в среду, 11 января, в сауне «Афродита» на Севастопольском проспекте. В какой-то момент мужчины поссорились, конфликт перерос в драку, а драка – в убийство: «Один из отдыхавших проткнул оппонента деревянным кием для игры в бильярд. Тот скончался на месте».

Сейчас подозреваемый задержан. Для него это не первые проблемы с законом: в 2018 году Россошанский районный суд Воронежской области приговорил его, тогда 20-летнего юношу, к 1,5 годам колонии за половое сношение с подростком в возрасте от 12 до 14 лет. Детали той истории, однако, неизвестны.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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