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Вторник, 24 января 2023, 18:40 мск

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Украина предлагала Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко

Киевский режим предлагал Минску заключить пакт о ненападении. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

«С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», – цитирует заявление Лукашенко агентство «Белта».

По словам белорусского лидера, Запад не отказался от планов по раскачиванию ситуации в Белоруссии, а на Украине для этого продолжают готовить боевиков и экстремистов.

«Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов – и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать?» – подчеркнул президент.

В связи с этим он отметил, что белорусские власти будут жестко пресекать попытки осложнить внутреннюю ситуацию в стране.

«Реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов – вылезли из-под плинтуса, не вылезли – будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали», – заключил Лукашенко.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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