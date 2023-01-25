Его бы ждало много неприятностей на передовой: командир ЧВК «Вагнер» ответил на критику Игоря Стрелкова

Командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Лотос» назвал Игоря Стрелкова-Гиркина «диванным экспертом» и рассказал, какая бы судьба его ждала на передовой.

Один из командиров «Оркестра», руководивший штурмом Соледара, в беседе с журналистами прокомментировал интервью Игоря Гиркина-Стрелкова. Командир напомнил, что сейчас «вагнеровцы» освобождают те населенные пункты, которые бывший комендант Донецка оставил восемь лет назад.

«Он диванный эксперт. Многие помнят начало конфликта в 2014 году на Украине, он был одним из военачальников. И благодаря Стрелкову-Гиркину нам приходиться отбивать те города, которые были сданы», – отметил боец.

«Лотос» также напомнил Гиркину, что в состав ЧВК «Вагнер» входят не только штурмовые подразделения, а еще артиллерийские подразделения, подразделения контрбатарейной борьбы и инженерно-саперный батальон, который восстанавливает дороги. Он посоветовал Игорю Стрелкову перестать делать высказывания об «Оркестре» из теплой студии.

«Если бы Гиркин оказался сейчас на передовой, его бы ждало очень много неприятностей, меньшее из них – черенок пехотной лопаты в заднице», – отметил командир.

«Лотос» также рассказал, что ВСУ продолжают хаотично обстреливать освобожденный бойцами ЧВК «Вагнер» Соледар и ближайшие населенные пункты.

«Ситуация остается очень напряженной, бои идут очень тяжелые. Выдавливаем противника на Запад и пытаемся сбить его с высот, на которых он зарылся и сел очень крепко. Противник подвозит резервы. Насколько я знаю, сейчас на фронте находится 77-ая аэромобильная бригада, 4-ая танковая бригада, 134 бригада терробороны, а также подбрасываются резервы 61-ой бригады. Также тут находится очень-очень много специальных подразделений, которые были переброшены сюда, чтобы остановить нас», – рассказал командир ЧВК «Вагнер».

Боец также опроверг информацию о том, что ВСУ якобы покидают Бахмут. По его словам, украинские военнослужащие продолжают подвозить к городу боеприпасы и технику. На этом участке фронта противник оказывает ожесточенное сопротивление, отметил «Лотос». ВСУ цепляются за свои пути снабжения: трассу Бахмут – Славянск и трассу Бахмут – Константиновка.

Донецк, Екатерина Попова

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