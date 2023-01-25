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Среда, 25 января 2023, 12:07 мск

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Житель Москвы задержан за убийство сына

Житель столицы в ходе ссоры зарезал собственного сына. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 24 января 2023 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Большая Черкизовская в городе Москве, обнаружено тело 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде колото-резаных ранений в области груди, шеи и спины. По подозрению в совершении преступления задержан отец погибшего», – говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в СК, на допросе подозреваемый сообщил, что у них с сыном во время распития спиртного произошел конфликт на почве семейных разногласий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Преображенским районным судом Москвы об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – отметили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Убийства

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