Водитель Lexus, напавший в столице на полицейских, отправится в колонию на пять лет

Мужчина, напавший летом в столице на сотрудников ДПС и пытавшийся протащить одного из них за автомобилем, приговорен к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры 30-летний Сергей Татевосян осужден к пяти годам лишения свободы за применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе напомнили, что инцидент произошел 29 августа. Татевосян двигался на автомобиле Lexus с подложными госномерами и был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. Мужчина зажал руку сотрудника полиции стеклом и начал движение. Второй инспектор ДПС был вынужден выстрелить в заднее колесо автомобиля, чтобы добиться остановки машины.

«Обвиняемый, пытаясь оказать активное сопротивление сотрудникам полиции, нанес одному из них удар в грудь. Несмотря на активное сопротивление мужчина был задержан», – добавили в прокуратуре.

Ранее в надзорном ведомстве сообщали, что Татевосян уже привлекался к административной ответственности, в том числе за движение по разделительной полосе, невыполнение законных требований сотрудника полиции, движение без государственных регистрационных знаков и управление транспортным средством без документов.

Москва, Андрей Дорофеев

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