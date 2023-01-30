российское информационное агентство 18+

Удаление сосулек с крыш зданий

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 30 января 2023, 18:17 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

«Имитация усилий»: лидер «эсеров» раскритиковал проект ЛДПР по отмене страховых взносов для работающих пенсионеров

Отмена страховых взносов для работающих пенсионеров не решит проблему повышения их благосостояния. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, комментируя соответствующий законопроект фракции ЛДПР.

«Можно было бы похвалить коллег за попытку не мытьем, так катаньем помочь работающим пенсионерам. Однако, к сожалению, в этом случае, как и во многих других, речь идет об имитации усилий по поддержке граждан. В ЛДПР хорошо понимают, что думское большинство законопроект не пропустит, но все равно предлагают его. Вместо того чтобы поддержать инициативу нашей партии, которая имеет гораздо больше шансов на успех», – подчеркнул Миронов.

Политик обратил внимание, что в 2020 году в Конституцию РФ по предложению «эсеров» была включена норма об обязательной индексации пенсий для всех пенсионеров не реже одного раза в год. Позднее, опираясь на это положение, фракция справедливороссов инициировала сбор подписей под обращением в Конституционный суд РФ, чтобы отменить действующий с 2016 года порядок, по которому для работающих пенсионеров не проводится индексация пенсий.

«Коллеги из КПРФ нас тогда поддержали. Но под обращением не хватило буквально одной подписи – ЛДПР проигнорировала нашу инициативу ровно так же, как и партия власти. А теперь они демонстративно вносят социальные законопроекты, большинство из которых ранее уже вносила СРЗП. Начинать надо с выполнения положений Основного закона, который формально является гарантией прав граждан, но на деле не выполняется», – констатировал Миронов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Депутаты предложили отменить страховые взносы для работающих пенсионеров / Депутатам никто не запрещает публиковать декларации о своих доходах, – спикер Госдумы / Декларации о доходах сотрудников Кремля и членов правительства станут обезличенными / Коррупция и неуважение к обществу: коммунисты в Госдуме выступили против обезличенных деклараций депутатов / Депутаты Госдумы будут уведомлять о своих поездках за границу / «Речь идет о негодяях»: в Госдуме собирают предложения о санкциях для деятелей, поливающих грязью Россию / «Все уже это поняли»: Зюганов заявил о неизбежности «левого поворота» в политике / «Смыть в унитаз и забыть», – депутат Госдумы о возможных санкциях против уехавших из России предателей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума, пенсионная реформа,