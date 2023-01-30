«Имитация усилий»: лидер «эсеров» раскритиковал проект ЛДПР по отмене страховых взносов для работающих пенсионеров

Отмена страховых взносов для работающих пенсионеров не решит проблему повышения их благосостояния. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, комментируя соответствующий законопроект фракции ЛДПР.

«Можно было бы похвалить коллег за попытку не мытьем, так катаньем помочь работающим пенсионерам. Однако, к сожалению, в этом случае, как и во многих других, речь идет об имитации усилий по поддержке граждан. В ЛДПР хорошо понимают, что думское большинство законопроект не пропустит, но все равно предлагают его. Вместо того чтобы поддержать инициативу нашей партии, которая имеет гораздо больше шансов на успех», – подчеркнул Миронов.

Политик обратил внимание, что в 2020 году в Конституцию РФ по предложению «эсеров» была включена норма об обязательной индексации пенсий для всех пенсионеров не реже одного раза в год. Позднее, опираясь на это положение, фракция справедливороссов инициировала сбор подписей под обращением в Конституционный суд РФ, чтобы отменить действующий с 2016 года порядок, по которому для работающих пенсионеров не проводится индексация пенсий.

«Коллеги из КПРФ нас тогда поддержали. Но под обращением не хватило буквально одной подписи – ЛДПР проигнорировала нашу инициативу ровно так же, как и партия власти. А теперь они демонстративно вносят социальные законопроекты, большинство из которых ранее уже вносила СРЗП. Начинать надо с выполнения положений Основного закона, который формально является гарантией прав граждан, но на деле не выполняется», – констатировал Миронов.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»