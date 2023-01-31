Столичный суд вынес приговор участнику расстрела посетителя ресторана на Ленинском проспекте

Московский городской суд вынес приговор 38-летнему Ибрагиму Гаджимурадову, признав его виновным в убийстве посетителя ресторана на Ленинском проспекте столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что 11 декабря 2018 года Гаджимурадов со своим знакомым Исламовым, ранее осужденным Московским городским судом за указанные преступления к 13 годам лишения свободы, прибыл в ресторан «Райская трапеза», расположенный на Ленинском проспекте, для встречи с земляком. При этом Гаджимурадов и Исламов имели при себе огнестрельное оружие и боеприпасы к нему», – говорится в сообщении ведомства.

Между участниками встречи произошел конфликт, в ходе которого Гаджимурадов с сообщником произвели не менее 8 выстрелов в потерпевшего, от чего мужчина скончался на месте происшествия.

Гаджимурадов осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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