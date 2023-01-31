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Вторник, 31 января 2023, 18:04 мск

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Инфляционные ожидания россиян остаются на повышенном уровне – Банк России

Инфляционные ожидания россиян за январь снизились на 0,5% и составили 11,6%. Как говорится в материалах Банка России, показатель продолжает оставаться в диапазоне повышенных значений.

«Инфляционные ожидания населения на год вперед в январе снизились и составили 11,6% (−0,5 п.п. к декабрю 2022 года), оставаясь в диапазоне повышенных значений апреля – декабря 2022 года. Долгосрочные инфляционные ожидания также уменьшились. Наблюдаемая населением инфляция замедлилась до 14,9% (−1,4 п.п. к декабрю)», – говорится в сообщении ЦБ.

В то же время, по оценке Банка России, на среднесрочном горизонте баланс рисков по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. «На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными», отметил регулятор.

По данным опроса ООО «инФОМ», почти четверть россиян (24%) впервые в январе стали покупать более дешевые продукты и товары, 16% стали покупать реже или отказываться от некоторых трат, 14% – начали искать подработку, а 10% – покупать продукты впрок.

Сообщается также, что число имеющих кредит выросло за январь с 36 до 40%, из которых 13% имеют потребительский кредит, каждый десятый – ипотеку. 9% – взяли заем на неотложные нужды.

Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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