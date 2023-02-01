Цены на домашний интернет подскочили в Москве на 10%

Ряд крупных провайдеров повысил расценки на домашний интернет в столице. Об этом сегодня сообщили «Ведомости».

Несколько сотрудников издания, пользующихся услугами МГТС (входит в группу МТС), «Онлайма» (предоставляет услуги под брендом «Ростелекома») и «Акадо» (входит в «ЭР-телеком холдинг») с конца 2022 года получили уведомления о повышении тарифов.

В частности, с октября МГТС, один из крупнейших провайдеров в Москве и Подмосковье, повысила цены на услуги доступа в интернет до 625 руб в месяц в пакете нескольких услуг (телефонии и мобильной связи). Об этом говорится в платежном документе одного из абонентов. Еще в начале 2022 года ежемесячная плата составляла 570 руб в месяц, сообщил абонент. Таким образом, стоимость тарифа выросла на 10%.

Издание отмечает, что рост тарифов в этом году может коснуться 15 млн пользователей по всей России.

Москва, Андрей Дорофеев

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