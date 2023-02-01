«Больше обусловлено политически»: в Госдуме оценили нынешний курс рубля

Нынешнее ослабление курса российского рубля обусловлено в большей степени политическими факторами, нежели экономическими. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков во время онлайн пресс-конференции в «Парламентской газете». По его оценке, нынешний курс в 70 рублей за доллар является вполне приемлемым.

«С моей точки зрения, для нашей экономики лучше, если рубль будет в районе 70-ти. Я даже называл цифру 77-78 рублей за доллар для того, чтобы сбалансировать интересы и экспортеров российской продукции, чтобы они могли получаемую валюту обменивать на больший объем рублевой массы и направлять на решение экономических задач. Но при этом, этот курс, он, конечно, должен быть выгоден и импортерам – мы покупаем и оборудование, и комплектующие для нашей экономики», – пояснил Аксаков.

Парламентарий полагает, что нынешнее ослабление рубля происходит под влиянием политических факторов. «Сейчас говорить о рыночной составляющей в значительной степени не приходится. Там много политических факторов. Думаю, что нынешнее ослабление все-таки больше политически обусловлено, нежели экономические факторы на него влияют», – заключил глава комитета по финансовому рынку.

Сегодня официальный курс доллара составляет 70,5174 рубля. Ранее в министерстве экономического развития РФ заявили, что ожидают курс доллара в 2023 году на уровне 70 рублей. «Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 руб./$ – примерно как сейчас. Более широкий диапазон в среднем по году – 68-72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе – за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше», – пояснял первый заместитель главы Минэкономики Илья Торосов.

Москва, Мария Соколова

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