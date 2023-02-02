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Четверг, 2 февраля 2023, 17:30 мск

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Зеленский раздражен, что Россия слишком успешно адаптируется к западным санкциям

Фото: antikor.com.ua

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза срочно ужесточить санкции против России. По его оценке, Москва слишком успешно адаптируется к уже введенным ограничениям.

«Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а Россия наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям», – заявил украинский президент на брифинге.

Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз нацелен ввести новый, десятый пакет санкции против России к годовщине начала спецоперации 24 февраля.

Киев, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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