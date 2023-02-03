Жительница Подмосковья и ее бойфренд приговорены к длительным срокам за убийство

Суд признал двоих жителей Сергиева Посада виновными в убийстве мужчины. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«В ночь с 20 по 21 ноября 2021 года женщина месте с сожителем находилась в квартире у ее бывшего супруга, где между ними произошёл конфликт. В ходе ссоры у подсудимых возник умысел на убийство потерпевшего. В результате сначала женщина нанесла бывшему мужу удар ножом в бедро, а потом ее сожитель нанес потерпевшему на менее трех ударов ногой в область грудной клетки, затем, используя нож, нанес два удара в грудь и шею», – говорится в сообщении ведомства.

Женщине назначено наказание в виде 10 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 8 тыс рублей. Ее сожитель приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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