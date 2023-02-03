Владельца исламистского издательства приговорили к 17 годам колонии за финансирование терроризма

Столичный суд приговорил к 17 годам лишения свободы мужчину, перечислившего террористическим структурам десятки миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Следствием и судом установлено, что не позднее 2012 года Асламбек Эжаев, являющийся приверженцем идеи радикального ислама, организовал финансирование террористической деятельности международной террористической организации «Исламское государство»* (запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда Российской Федерации). С 2012 года Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования «Исламского государства»*. В дальнейшем он перевел свыше 34 миллионов рублей лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в СК, Эжаев также является основателем и владельцем издательского дома «Умма», который также использовался для сбора и перевода денежных средств. Книги этого издательского дома признавались по заключению экспертиз экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных.

«Следователями столичного подразделения были проведены обыски в загородных домах и квартирах Эжаева, расположенных в различных округах Москвы, в ходе которых обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности», – отметили в пресс-службе.

Суд признал Эжаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности).

* – организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ

Москва, Андрей Дорофеев

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