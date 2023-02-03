Насколько сильно вырастут цены бензин в России – прогноз эксперта

В 2023 году бензин в России подорожает не выше уровня инфляции в пределах 5-7% на фоне сохранения нынешней системы госрегулирования отрасли, включая демпфер. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков сегодня на пресс-конференции в Москве.

«В 22-м году тотального роста стоимости бензина и дизтоплива на рынке не произошло. Думаю, что государство будет исходить из политики того, что надо укладываться в уровень инфляции. Вот у нас прогнозируют уровень инфляции на 23-й год в районе 7-9%, вот на такие показатели, наверное, и поднимется стоимость», – пояснил он.

«Не думаю, что мы увидим здесь какие-то изменения… Подешевления ждать не приходится, поэтому я бы сделал ставку на 5-7%, примерно так», – добавил Юшков.

Как считает эксперт, правительство РФ откажется от нынешней регулярной политики и демпфера. «Оно (правительство) будет исходить из принципа – не надо ничего трогать то, что более-менее нормально работает, потому что забот и так много помимо демпфера», – отметил он.

В то же время Юшков полагает, что правительству необходимо разработать новый механизм определения цен на российскую нефть. «Очень сложно понять: а сколько стоит российская нефть?.. Основная задача сейчас действительно найти новый индикатор, к которому должны привязаться в определении экспортной пошлины и НДПИ. Потому что действительно, ну, как вы можете брать у Argus эти данные, когда у них их нет, высасывают из пальца. Поэтому, конечно, нужно какой-то другой механизм разрабатывать. И наверно все-таки отходить от того, чтобы покупать данные у западной компании», – считает он.

Москва, Мария Соколова

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