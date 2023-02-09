Госдума приняла закон о резервировании времени проезда грузовиков через госграницу

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки к законодательству, регулирующие движение грузового транспорта вблизи пунктов пропуска через госграницу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

В соответствии с документом, «правительство РФ устанавливает перечень автомобильных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в отношении которых устанавливается резервирование даты и времени в целях пересечения государственной границы».

Данное требование касается только «проезда грузовых транспортных средств, используемых для осуществления международных автомобильных перевозок».

Как ранее отмечал председатель профильного думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев, данная норма позволит избежать очередей в пунктах пропуска на границе.

После появления законопроекта Москвичеву пришлось специально разъяснять журналистам, что «это касается только грузовых автомобильных перевозок, которыми занимаются на коммерческой основе».

По его словам, инициатива направлена на борьбу с пробками, которые «стоят по 10-15 км». «Водители не видят ни воды, ни еды, ни туалетов, ничего. А у них [водителей] есть семьи – жены, дети – поэтому устраняем эту проблему», – сказал депутат.

Кроме того, законом вводятся общие требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пограничным пунктам пропуска. В частности, предусматривается создание площадок для стоянки (зон ожидания) с твердым покрытием, ограждением, дорожной разметкой и освещением. В зоне ожидания должны быть установлены мусорные контейнеры, урны, туалеты, а также размещены объекты дорожного сервиса – магазины, места общепита и отдыха.

Москва, Андрей Дорофеев

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