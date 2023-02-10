Житель Подмосковья задержан за ложное сообщение о минировании многоэтажки

Ранее судимый 49-летний житель подмосковного Солнечногорска задержан за ложное сообщение об угрозе теракта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленник позвонил в экстренную службу 112 и сообщил о том, что якобы существует угроза одному из многоквартирных домов в посёлке Ржавки. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники следственно-оперативной группы, а также кинологи со служебными собаками, наружные наряды полиции и представители других силовых ведомств», – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители эвакуировали жильцов и обследовали территорию. Информация об угрозе не подтвердилась.

В отношении звонившего возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

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