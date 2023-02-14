Захарова посоветовала Кишиневу не прятать внутренние проблемы за рассказами о «российской угрозе»

Поддержка Кишиневом версий о якобы имеющей место российской угрозе дестабилизации Молдавии призвана отвлечь внимание от внутренних проблем и оправдать подавление инакомыслия. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Обратили внимание на заявление президента Республики Молдова Майи Санду от 13 февраля о том, что молдавские ведомства «подтвердили» информацию киевского режима о наличии «плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии». Подобные утверждения являются абсолютно необоснованными и бездоказательными. Они выстроены в духе классических приемов, которыми нередко пользуются США, другие страны Запада и Украина. Сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, которую невозможно проверить, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий», – отметила Захарова.

По ее мнению, очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдавии», заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жёсткое противостояние с Россией.

«В свою очередь молдавские власти подтвердили этот фейк, чтобы, используя миф о российской угрозе, отвлечь внимание молдавских граждан от внутренних проблем, обусловленных, прежде всего, провальным социально-экономическим курсом нынешней администрации, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами. Подобные замыслы, кстати, уже реализовываются, причём замешаны они на откровенно русофобских нарративах», – считает дипломат.

Она также обратила внимание, что в самой Молдавии многие восприняли заявление Санду с недоверием и недоумением.

Захарова также отметила, что Россия, в отличие от стран Запада, не вмешивается во внутренние дела Молдавии и выступает за развитие взаимовыгодного и равноправного двустороннего сотрудничества.

«Призываем молдавские власти проявить, наконец, государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием тех больших плюсов, которые могут принести Молдавии стабильные дружественные отношения с Россией», – заключила представитель российского МИДа.

Москва, Андрей Дорофеев

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