Борьба за сохранение доходов бюджета: Госдума одобрила ограничение дисконта российской нефти

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который ограничивает с апреля дисконт на российскую нефть марки Urals при расчете нефтяных налогов. Документ также предоставляет налоговый кредит нефтегазодобывающим компаниям на Ямале.

«Законопроектом предусмотрено предоставление «налогового кредита» посредством применения в налоговых периодах, начало которых приходится на период с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2029 г. включительно налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 1111 миллионов рублей на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, относящихся к объектам дорожной, транспортной, инженерной, энергетической инфраструктур, необходимым для реализации соответствующего проекта», – говорится в пояснительной записке.

Поясняется, что механизм возврата налогового вычета будет проходить с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035-го с выплатой 9% годовых.

При этом устанавливается новый порядок расчета стоимости нефти Urals при расчете налогов. В частности, если в апреле российская марка будет дешевле эталонной нефти Brent более чем на $34 за баррель, то для расчета налогов цена Urals будет зафиксирована как стоимость Brent за минусом $34. Соответственно, в мае минус составит $31, в июне – $28, а с июля – $25.

Как пояснил заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов, данная мера не является источником дополнительных доходов бюджета. По его словам, «это борьба за сохранение доходов бюджета на том уровне, на котором они заложены законом о бюджете». При этом он отметил, что вопрос отказа от налогового маневра в нефтяной отрасли не рассматривается. «Движение через НДПИ за счет того, что там больше база, наносит меньший урон экономике добычи нефти, чем движение через экспортные пошлины. Поэтому мы не рассматриваем сейчас вопрос отказа от налогового маневра», – отметил Сазанов на пленарном заседании Госдумы (цитата по «Прайм»).

Как сообщал «Новый День», средняя цена на нефть Urals за период с 15 января по 14 февраля составила $50,51 за баррель, или $368,7 за тонну.

Напомним, 5 декабря 2022 года западные страны ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Таким образом средняя цена Urals третий месяц подряд находится ниже этого значения.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»