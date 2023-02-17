«Верх цинизма и трусости»: Захарова назвала максимальной вовлеченность Запада в конфликт на Украине

Уровень вовлеченности США и стран НАТО в украинский конфликт достиг максимума. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, западные государства по сути давно уже стали заказчиками преступлений киевского режима.

Как сказала Захарова, ярким примером вовлеченности Запада является информация о возможном создании на украинской территории производства оружия.

«Сообщения западных СМИ, и не только западных, что на Украине могут организовать совместно с Британией лицензионное производство снарядов и других вооружений, а также о планах киевских властей создать аналогичные военные предприятия с другими странами НАТО. Очевидно, что за накачкой ВСУ оружием, формированием боевых действий стоит крупный западный капитал, который только и ждет, чтобы нагреть руки на конфликте. Судьба людей никого не волнует, потому что так было всегда. Цена подобной меркантильной политики – это жизни ни в чем не повинных людей», – подчеркнула официальный представитель МИД России.

При этом Захарова назвала верхом цинизма и трусости высказывания представителей США и НАТО, что они не являются стороной конфликта на Украине. «Хотя цели для нанесения ударов якобы выбирает Киев, согласовываются они с США, с натовскими сателлитами. Об этом, кстати говоря, заявила Виктория Нуланд, зам госсекретаря США – главный конструктор нынешнего «счастья» Украины… Штатам, натовцам в целом безразлично, что мишенями являются живые кварталы, школы больницы, детсады. Молчат и их прикормленные, просто карманные неправительственные организации. Редко позволяют себе что-то сказать, но тут же получают от доноров по голове и замолкают», – пояснила она.

«Даже после этого натовские страны с невинным видом пытаются доказать мировому сообществу, что они не являются стороной конфликта. И самое главное, непонятно почему. Это вообще непонятно. То есть вовлеченность максимальная, провокационная деятельность на протяжении многих лет, сейчас прямое руководство киевским режимом, связка по полной и коррупция – деньги, оружие, ну все, что только может быть, соединено, а почему-то все равно не сторона конфликта. Это, конечно верх, цинизма и, главное, трусости – сознаться в собственной причастности к преступлениям, которые совершаются руками украинской военщины», – заявила представитель МИД РФ.

«Вот такой сценарий союзников киевского режима, похоже, абсолютно устраивает. Их заботит не столько судьба Украины и ее народа, сколько продолжение конфликта с нашей страной. Главное – чтобы все это делалось чужими руками, чужой кровью. Пока в эти руки можно что-то вложить взрывающееся, стреляющее и так далее, экономно, но будут вкладывать. При этом представители НАТО, ее стран-членов не перестают цинично повторять, что не являются стороной конфликта. На самом же деле, накачивая киевский режим новыми порциями летального оружия, они уже давно стали не только соучастниками, но говоря языком криминалистики, заказчиками преступлений киевского режима», – заключила Захарова.

Москва, Мария Соколова

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