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Пятница, 17 февраля 2023, 14:00 мск

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«Острые приступы шизофрении»: МИД России оценил резонансные заявления Киева

Последние резонансные высказывания представителей киевского режима о создании Российской империи являются приступом острой шизофрении и мании величия. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова украинского министра иностранных дел.

«Чтобы быть ближе к своим американским и европейским хозяевам, киевский режим готов в принципе на все. Ему неважно, что для этого потребуется уничтожить мирные города Донбасса, историческую память или остатки какого-то критического мышления у себя и у людей. Мы обратили внимание на очередную порцию лживых утверждений мининдел, как он себя называет, Украины Кулебы. Ну, я считаю, что это шедевр. Вот ему удалось переплюнуть самого себя. Редко так бывает, но вот он смог. Прямая цитата от Кулебы – Российскую империю создали французы, немцы и украинцы и теперь нам – ну, то есть киевскому режиму – надо решить, что с ней делать. Конец цитаты», – отметила Захарова.

Как считает представитель МИД РФ, такие заявления могут делать только люди с психическими заболеваниями. «Хочется уточнить, а Российскую империю создали французы, немцы и украинцы именно в такой последовательности? Вот именно сначала начали создавать французы, потом немцы, а потом украинцы, то есть – так было дело? Не наоборот? Или это вообще не имеет отношения к историческим датам, а просто в совокупности? Это, конечно, невероятно, просто невероятно… Рюриковичи не присутствуют здесь? Или это ближе к французам, или сразу украинцы были?» – заявила Захарова.

«Судя по всему, от примитивной пещерой русофобии, стремления отменить Россию, многие в Киеве начинают испытывать просто острые приступы шизофрении и мании величия», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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