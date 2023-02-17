Решать вопрос любыми путями: Онуфриенко о необходимости поставки боеприпасов для ЧВК «Вагнер»

Блогер Михаил Онуфриенко заявил о недостатке артиллерийских снарядов на самом напряженном участке фронта СВО – Бахмутском направлении. Об этом он сообщил в своем новом видео.

Онуфриенко прокомментировал недавнее обращение артиллеристов ЧВК «Вагнер» к Минобороны РФ, опубликованное в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера».

В ролике бойцы попросили военное ведомство оказать содействие в поставке снарядов разного калибра, которых очень не хватает им на фронте под Бахмутом (ранее Артемовск).

Блогер в свою очередь напомнил, что именно на Бахмутском направлении сейчас идут наиболее интенсивные бои и призвал как можно скорее решить проблему с подвозом боеприпасов.

«На сегодняшний день не обеспечивается поставка должного количества боеприпасов. И проблема не только у ЧВК «Вагнер», просто там она наиболее остра, потому что там боевые действия самой высокой интенсивности на всей протяженности фронта и уже не один месяц», – отметил Онуфриенко.

Он призвал решать проблему любыми способами, в том числе за счет старых орудий и боеприпасов. Блогер напомнил, что согласно западным публикациям, российская сторона расходует около 35 тысяч боеприпасов в сутки. Если учесть, что из 1000 км линии фронта артиллерия активно работает только на 100 километрах, то выходит, что на 1 км российская сторона расходует около четырех снарядов в минуту, что очень мало, отметил Онуфриенко.

«Нас интересует обеспеченность собственных вооруженных сил и в том числе «Вагнеров», которые ведут сегодня наступление, и именно они впервые после долгих и долгих месяцев добились освобождения города. Я имею ввиду Соледар. И сейчас освобождают второй город – Артемовск. И они в первую очередь должны быть обеспечены должным количеством боеприпасов, без которых взять под огневой контроль какую-либо трассу физически невозможно, потому что кроме этой трассы нужно стрелять еще и по другим объектам», – заявил блогер.

Ранее петербургский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что пытается решить вопрос с поставками боеприпасов в ЧВК «Вагнер».

«Я обошел все известные мне кабинеты в Москве и буду продолжать это делать до тех пор, пока парни не получат все то, что им необходимо. Даже если на меня в одном из кабинетов наденут наручники и посадят за так называемую «дискредитацию армии», – отметил Пригожин.

Москва, Мветлана Антонова

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