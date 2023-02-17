Российский МИД вызвал «на ковер» послов Нидерландов и Италии

Послы Нидерландов и Италии в России поочередно были вызваны в МИД РФ в связи с недружественными действиями их стран. Об этом сообщила сегодня пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

От голландского посла Хиллеса Бесхоора Плуха, встреча с которым состоялась 16 февраля, потребовали «прекратить навязчивые попытки нидерландских властей безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 «Малайзийских авиалиний».

«В очередной раз указано на политизированный характер работы возглавляемой прокуратурой Нидерландов Совместной следственной группы (ССГ), которая на протяжении восьми с половиной лет занималась подгонкой доказательной базы под заранее выбранную версию трагедии и пренебрегала противоречившими ей очевидными фактами. Заявление ССГ о приостановке расследования – очередное доказательство того, что следствие исчерпало аргументы в подтверждение своей однобокой обвинительной позиции», – отметили в МИДе.

Послу было также заявлено о неприемлемости препятствования голландскими властями выполнению посольством России в Нидерландах своих прямых функций, в том числе связанных с работой с общественными и историко-мемориальными организациями, а также политологическими площадками, на которых обсуждаются затрагивающие РФ ключевые темы международной повестки.

«Призвали отказаться от языка ультиматумов и вернуться к конструктивному обсуждению имеющихся спорных вопросов», – добавили в пресс-службе.

В свою очередь, сегодня на встрече с итальянским послом Джорджо Стараче было «выражено недоумение» в связи с отменой в Итальянской Республике в последнее время выступлений ряда российских исполнителей.

«Указано, что эти решения итальянских властей, к сожалению, свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов, что диссонирует с заявлениями представителей итальянского руководства о важности сохранения единого пространства европейской и мировой культуры, недопустимости возведения в нем барьеров и ограждений по национальному признаку», – подчеркнули в МИДе.

Кроме того, до итальянского дипломата были доведены российские оценки продолжающихся поставок киевскому режиму вооружений и военной техники, в том числе наступательных, подготовки украинских военнослужащих и в целом линии Запада на эскалацию конфликта.

Москва, Андрей Дорофеев

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