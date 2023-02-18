«Артиллерия – бог войны»: политолог Коновалов прокомментировал проблемы в снабжении ЧВК «Вагнер»

Успехи в зоне проведения спецоперации немыслимы без должной артиллерийской поддержки, заявил военный эксперт и политолог Иван Коновалов, комментируя недавнее видеообращение бойцов ЧВК «Вагнер» на фоне нехватки боеприпасов.

«Музыканты» на днях обратились к Минобороны с призывом обеспечить их достаточным количеством снарядов. Как сообщили артиллеристы, сейчас они полностью лишены снабжения, в то время как боеприпасы остро необходимы для выполнения задач на передовой. Своевременное обеспечение также позволит сохранить множество жизней российских штурмовиков.

Впоследствии появился видеоролик с полевыми медиками ЧВК, которые рассказали о растущих потерях «вагнеровцев» на Бахмутском направлении. Они отметили, что погибших могло бы быть вдвое меньше, если бы «оркестр» вовремя обеспечивали всем необходимым.

Иван Коновалов, комментируя обращение «музыкантов», отметил важность бесперебойной работы орудий на полях сражений. От этого напрямую зависят успехи российских подразделений в зоне боевых действий.

«Украинский конфликт подтвердил тезис, что артиллерия – бог войны. Все так и остается. И артиллерийский огонь по противнику, и контрбатарейная борьба – важнейший элемент боевых действий на театре СВО», – рассказал эксперт.

По его словам, и наступательные, и оборонительные операции должны осуществляться при поддержке орудий. Это доказано множеством конфликтов, и за долгие годы роль артиллерии не уменьшилась.

Разумеется, для нормальной работы артподразделениям требуется своевременное обеспечение: без снарядов орудия – не более чем мертвый груз. Поэтому, подчеркнул Коновалов, проблемы с поставками необходимо решать в первую очередь.

В своем заявлении артиллеристы-«вагнеровцы» отметили, что вся номенклатура боеприпасов, в которых они остро нуждаются, есть в наличии на складах хранения. Аналогичного мнения придерживается и Иван Коновалов: по его словам, речи о дефиците снарядов, которые могло бы передать командование, быть не может.

«Говорить о том, что боеприпасов не хватает – неверно. Это абсолютно не так», – заявил Коновалов.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что обратился во все доступные инстанции, чтобы обеспечить поставки снарядов в отряды ЧВК «Вагнер», которые сейчас ведут ожесточенные бои с противником на Бахмутском направлении. Предприниматель подчеркнул, что продолжит добиваться своего, пока «оркестр» не получит все необходимое.

Москва, Светлана Антонова

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