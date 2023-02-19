«Идет поголовная кастрация офицеров»: Пригожин и Басурин о спорных кадровых решениях Минобороны РФ

Попытки российского Министерства обороны в условиях боевых действий требовать с офицерского состава соответствия тем же требованиям, что и в мирное время – заведомо провальная задача. В результате на смену боевым офицерам, которые девять лет защищали население Донбасса в ежедневных боях, приходят люди, которые учились командовать в аудиториях военных академий.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин обсудил с одним первых командиров Донбасса, бывшим официальным представителем Минобороны ДНР Эдуардом Басуриным ситуацию, которая сложилась после объединения ВС РФ и частей ополчения народных республик Донбасса.

Внимание к проблеме на этой неделе привлек авторитетный российский военный корреспондент Александр Сладков. Как оказалось, после объединения вооруженных сил 1 января 2023 года многих офицеров ДНР и ЛНР начали оправлять в отставку – для того, чтобы быть офицером в российских вооруженных, недостаточно боевого опыта и умения командовать людьми, необходимо военное образование.

Пригожин рассказал Эдуарду Басурину, что он лично переговорил со многими офицерами, и они возмущены такой несправедливостью.

«С теми боевыми командирами, которые воспитывали свой личный состав – сейчас общая тенденция, которая идет, – это поголовная кастрация, – возмутился Пригожин. – Все должны выстраиваться [перед московским начальством]».

Басурин отметил, что он человек более сдержанный и не позволяет себе высказываться так прямолинейно – действительно, по требованиям, изложенным в законах РФ, офицер должен иметь военное специальное образование.

«Поэтому на нас смотрят свысока», – дипломатично высказался Басурин, который когда-то сам окончил Донецкое высшее военно-политическое училище.

Однако вопрос в том, дает ли современное военное образование результаты сегодня на фронте, указал Евгений Пригожин. Тот факт, что в Советском Союзе была создана хорошая офицерская школа, уже мало помогает современным российским офицерам.

«Вот у меня в ЧВК «Вагнер» сейчас огромное количество бывших офицеров, – отметил Пригожин. – И они все говорят одно и то же – что «раньше учили, а последние лет 10-15 вообще не учили ничему». И поэтому тот опыт, который они взяли до этих 10-15 лет, и который сейчас усовершенствовали за эти прошедшие десять лет в ЧВК – он им пригодился. А ведь половина людей-то приходит абсолютно зеленых».

Это правда, признал Басурин – подготовка в офицерских школах не заменяет реального боевого опыта, поскольку учения на военных полигонах зачастую сводятся к имитации и фотоотчетам, что позволяет сильно сэкономить боеприпасы.

«Обкатать нужно людей, чтобы даже когда первый начинается бой, человек в ступор не впал, чтобы не было паники. Потому что самое страшное на войне – это паника. Именно от этого самые большие потери, – подчеркну Басурин. – А когда он четко знает свои действия, он знает зону ответственности, что он там должен делать, командира отделения, командира взвода, он в этой группе – тогда есть и победы, и меньше потерь. А для этого нужно, чтобы был опыт, боевой опыт».

Он напомнил, что многие из нынешних офицеров ЛНР и ДНР были в 2014 году простыми мирными людьми, которых «жизнь заставила, учились быстро».

«Пуля догоняет любого. А вот сейчас мы видим, что люди, которые приходят – они этого не понимают. Чем глубже закопаешься – тем дольше живешь. А если ты живешь, ты можешь убить больше врага, значит ты можешь выполнить ту задачу, которую перед тобой поставили. Я имею в виду чисто боевую. Вот с этих мелочей – но этому может научить только тот, кто уже через это прошел», – подчеркнул бывший официальный представитель Минобороны ДНР.

Самое важное для офицера, подчеркнул он – выполнить задачу и сохранить людей. В остальном он может быть каким угодно, любой национальности, цвета кожи и происхождения – ведь в 2014 году многие жители Западной Украины добровольцами шли защищать Донбасс.

Ситуация с принудительной заменой опытных офицеров на передовой их московскими коллегами, которые «соответствуют образовательному стандарту» Минобороны РФ, стала развиваться с начала 2023 года. Пока ЧВК «Вагнер» удалось взять Соледар и захватить в «клещи» большую группировку ВСУ в Бахмуте, несмотря на отсутствие нормальных поставок боеприпасов, российское военное ведомство занималось кадровыми чистками, при этом безуспешно пытаясь силами морской пехоты Тихоокеанского флота наступать на Угледар прямо через минные поля.

Москва, Светлана Антонова

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