Бизнесмен Евгений Пригожин исключил уход ЧВК «Вагнер» из Бахмута

Бойцы ЧВК «Вагнер» не покинут зону СВО, когда страна нуждается в защите, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Некоторое время назад бизнесмен рассказал общественности о том, что «музыканты» не могут действовать в полной мере из-за дефицита боеприпасов. Однако бизнесмен также опроверг вероятность ухода «оркестра» из зоны боевых действий.

«ЧВК «Вагнер» не уйдет никуда, потому что нужно защищать свою землю и свой народ», –цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Политолог Илья Ананьев ранее задался вопросом, может ли «оркестр» покинуть линию фронта из-за того, что у Пригожина закончиться терпение и желание бороться с ситуацией. Аналитик также добавлял, что именно представители Минобороны сейчас должны проявить себя.

Москва, Светлана Антонова

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