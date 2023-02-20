российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 февраля 2023, 21:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Бизнесмен Евгений Пригожин исключил уход ЧВК «Вагнер» из Бахмута

архив, фото: Минобороны РФ

Бойцы ЧВК «Вагнер» не покинут зону СВО, когда страна нуждается в защите, заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Некоторое время назад бизнесмен рассказал общественности о том, что «музыканты» не могут действовать в полной мере из-за дефицита боеприпасов. Однако бизнесмен также опроверг вероятность ухода «оркестра» из зоны боевых действий.

«ЧВК «Вагнер» не уйдет никуда, потому что нужно защищать свою землю и свой народ», –цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Политолог Илья Ананьев ранее задался вопросом, может ли «оркестр» покинуть линию фронта из-за того, что у Пригожина закончиться терпение и желание бороться с ситуацией. Аналитик также добавлял, что именно представители Минобороны сейчас должны проявить себя.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Россельхознадзор беспокоит ухудшение ситуации с африканской чумой свиней у границ России / Минобороны РФ объявило об освобождении Парасковиевки в ДНР / Байден пообещал Киеву ракет и техники на полмиллиарда долларов / Президент США прилетел в Киев на встречу с Зеленским / Глава Минобороны ФРГ анонсировал решающий этап конфликта на Украине / ВСУ выпустили по центру Донецка 40 ракет: есть раненые и разрушения / Армия России уничтожила пункт дислокации полка дронов ВСУ на западе Украины / «Идет поголовная кастрация офицеров»: Пригожин и Басурин о спорных кадровых решениях Минобороны РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Экономика, Украина,