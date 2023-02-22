Россия вправе защищаться любым оружием, даже ядерным – Медведев

Попытка Вашингтона рассматривать стратегическую безопасность отдельно от событий на Украине является грубой ошибкой, которая хуже преступления. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя приостановку участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

«Американский истеблишмент рассуждал до сих пор примерно так: мы будем гадить вам везде и во всём, мы будем поставлять гигантские объёмы оружия киевскому режиму, мы будем работать на поражение России, мы будем ограничивать и уничтожать вас, но стратегическая безопасность – это отдельная тема. Она не связана с общим контекстом взаимоотношений между США и Россией. Она почти священная корова. Этот вывод хуже, чем преступление, – это грубая ошибка американцев», – констатировал Медведев.

По его мнению, эта ошибка порождена «манией величия» американцев и ощущением превосходства и безнаказанности.

«Ведь всем разумным силам очевидно, что если США хотят поражения России, то мы стоим на пороге мирового конфликта. Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное. И как справедливо сказал В.В. Путин: «Победить Россию на поле боя невозможно», – отметил Медведев, комментируя обращение российского президента к Федеральному Собранию.

После приостановки участия России в договоре СНВ-3, как считает зампред Совбеза, элитам в США следует подумать о том, чего они добились. Интересно будет понаблюдать и за реакцией других ядерных держав – участников НАТО: Франции и Британии, чьи ядерные силы обычно не включали в баланс боеголовок и носителей при подготовке соглашений с США, добавил он.

Обсуждая выступление президента США Джозефа Байдена, прозвучавшее накануне в Варшаве, Медведев назвал его «проповедью в традиционном для Америки мессианском ключе с поправкой на старческий маразм».

«Кто вообще этот странный дед, вещающий с растерянным видом из Польши? Почему он апеллирует к народу другой страны в период, когда у него полно домашних проблем? С какого перепугу нам прислушиваться к политику из враждебного государства, которое источает ненависть к нашей Родине?» – подчеркнул он.

Кроме того, Медведев назвал «рафинированным враньем» слова Байдена о том, что если Россия прекратит «вторжение», оно «закончится прямо сейчас», а если украинцы перестанут воевать, это будет концом их государства.

«Правда совсем в другом. Если Россия остановит СВО, не добившись победы, – России не будет, её порвут на части. Если США перестанут поставлять оружие киевскому режиму – война закончится», – заключил Медведев.

Москва, Андрей Дорофеев

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