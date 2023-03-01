Бывший сотрудник столичного главка МЧС предстанет перед судом по делу о взятках

Перед судом по обвинению в получении взяток на суму более 1,8 млн рублей предстанет бывший сотрудник главного управления МЧС России по городу Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры столицы.

«Обвиняемый, осуществляя трудовую деятельность в ГУ МЧС России по г. Москве, по долгу службы занимался рассмотрением и согласованием поступающих материалов, связанных с защищенностью торговых объектов, в том числе соответствующих паспортов безопасности объектов и планов действий объектов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении ведомства.

В ноябре 2021 года обвиняемый договорился с одним из индивидуальных предпринимателей, оказывавшим услуги по подготовке документов о защищенности, о том, что за взятку в размере 50 тыс рублей он окажет содействие в скорейшем подписании паспортов безопасности 10 торговых объектов. Мужчина был задержан с переданными ему деньгами.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый получал от того же коммерсанта деньги с ноября 2018 года.

«Таким образом, за три года сотрудник МЧС получил взяток на общую сумму свыше 1,8 млн рублей», – добавили в прокуратуре.

Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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