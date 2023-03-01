Госдума утвердила новые правила обслуживания газового оборудования в многоквартирных домах

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем чтении законопроект, который уточняет порядок обслуживания газового оборудования в многоквартирном доме. Согласно принятому документу, этой деятельностью сможет заниматься только одна специализированная организация.

Как пояснили авторы законопроекта, обслуживание одной организацией повысит качество работ и позволит снизить риски новых аварий, связанных с эксплуатацией газового оборудования.

При этом договор управления МКД должен содержать положение об обязанности управляющей организации заключить со специализированной компанией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

Москва, Светлана Антонова

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