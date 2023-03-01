Бывший высокопоставленный таможенник приговорен к 10 годам колонии за злоупотребление полномочиями

Бывший начальник управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы России Александр Кизлык приговорен к 10 годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями. Как сообщает «Интерфакс», такое решение вынес сегодня Дорогомиловский суд Москвы.

«Окончательно назначить Кизлыку наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – огласила приговор судья Галина Таланина.

Суд также запретил Кизлыку занимать должности в органах государственной власти на три года, лишил его звания «генерал-лейтенант таможенной службы», классного чина «государственный советник юстиции 2-го класса» и госнаград.

Такой срок на прениях сторон просила ему назначить прокурор Ольга Михайлова, напоминает Генпрокуратура.

Заместителя Кизлыка – Алексея Серебро – суд приговорил к семи годам колонии общего режима.

Заместителю начальника Внуковской таможни Константину Мишину и старшему дознавателю по особо важным делам Домодедовской таможни Андрею Шурыгину суд назначил по пять лет колонии общего режима, заместителю начальника Домодедовской таможни Юрию Черкашину – шесть лет.

Все осужденные признаны виновными в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК), Кизлык – в совершении двух таких преступлений. Свою вину он не признал.

По версии следствия, с 2018 года по 2019 год из-за действий фигурантов дела несколько человек, неправомерно перевезшие через таможенную границу наличные деньги, были освобождены от уголовной ответственности и им было необоснованно возвращено имущество, подлежащее обращению в доход государства. По оценке следствия, ущерб бюджету в итоге превысил 25 млн рублей.

Генерал-лейтенант ФТС Кизлык был арестован 24 декабря 2019 года. Сообщалось, что при обыске дома у генерала были изъяты 600 тысяч евро и столько же тысяч долларов, слиток золота весом более 1 кг, а также часы известных брендов.

В феврале 2021 году суд по иску прокуратуры обратил в доход государства имущество Кизлыка и его жены на 150 млн руб. По версии надзора, стоимость имущества превысила официальные доходы супругов.

Москва, Андрей Дорофеев

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