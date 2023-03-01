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Среда, 1 марта 2023, 17:36 мск

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Госдума приняла законопроект об обязанности операторов связи хранить три года все сообщения пользователей

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект, который обязывает владельцев технологических сетей связи с номером автономной системы хранить информацию пользователей и предоставлять ее правоохранительным органам.

В частности, поправки в закон о связи сделают обязательным хранение в течение трех лет голосовых, текстовых, звуковых, видео- или иных сообщений и изображений, а также информации о фактах их передачи.

В случае необходимости владелец сетей или оператор связи будет обязан предоставлять эти данные «органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ».

Внесенные при втором чтении поправки уточнили, что правительство РФ будет определять состав информации и порядок ее предоставления, а также порядок взаимодействия владельцев технологических сетей с уполномоченными органами и контролировать их деятельность.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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