Госдума упростила россиянам покупки в зарубежных онлайн-магазинах

Россияне смогут совершать покупки без прохождения идентификации товары в зарубежных интернет-магазинах на сумму не выше 15 тысяч рублей. Соответствующий законопроект сегодня утвердила Госдума в третьем, окончательном чтении.

Документ предполагает для упрощения оплаты покупок россиянами в привычных иностранных Интернет-магазинах их идентификация не проводится, если сумма не превышает 15 тысяч рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 тысячам рублей.

В законопроекте поясняется, что исключения составят случаи, когда у работников банка возникнут подозрения в отмывании денег, а также если получателем переводимых денежных средств является физлицо или некоммерческая организация (кроме ЖСК, ТСЖ и других).

«У кредитных организаций сохранится обязанность по выявлению подозрительных операций, совершаемых в целях легализации преступных доходов и финансирования терроризма, что позволит осуществлять контроль за совершаемыми операциями на надлежащем уровне», – говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, идентификация будет проведена независимо от суммы при оплате товаров, работ, услуг, включенных в определенный правительством РФ перечень, в оплату которых платежный агент не вправе принимать средства физлиц.

Москва, Мария Соколова

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