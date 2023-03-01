«Кризис у нас, к сожалению!» КПРФ уличила властную элиту в нежелании победы для России

Отсутствие мобилизации в правительстве РФ и других госорганах на фоне беспрецедентного давления Запада уничтожает основу победы России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев. По его оценке, негативным образом сказывается также политика Центрального банка РФ, который сокращает доступ реального сектора экономики к финансовым ресурсам и способствует выводу капитала из России.

«У нас любят на камеру поговорить о санкциях, о спецоперации, но, с нашей точки зрения, катастрофически отсутствует вторая сторона медали. Ну, если нам объявили 14 тысяч уже с хвостиком санкций... как технократ, который 22 года работал на серьезном производстве с номенклатурой 12 тысяч изделий, я бы это все сразу проранжировал – кто объявил, за что и чем это нам болит, и что мы должны сделать. Но у нас получается, что американцы и британцы – главные с подачи украинцев и поляков инициаторы санкций, мы в отношении их ввели в два раза меньше санкций. Причем, мы поставляем титан, алюминий, металл. А потом ракеты «Хаймерсы», которые сделаны из нашего титана-алюминия убивают наших людей и разрушают сооружения на наших новых территориях. Разве могло быть, чтобы во время Второй мировой войны в услугу каким-то отдельным личностям, Гитлеру мы поставляли металлопрокат, алюминий, все другое? Ну это глупость несусветная!» – заявил Коломейцев.

Парламентарий также обратил внимание на отказ Банка России остановить вывоз капитала из страны. «У нас просто идет какая-то странная позиция: с одной стороны – ура-ура – мы победим, но с другой стороны – нет того, за счет чего мы победим. Потому что все призывают к мобилизации, а тем, кому положено мобилизоваться в правительстве, в других органах, с моей точки зрения, они пока деморализованы, а не организованы», – отметил он.

«В 21-м году руками «Единой России» принят закон о разрешении лицам, торгующим металлом, зерном, золотом оставлять доходы там. Это привело в тому, что в прошлом году более $250 млрд отток капитала. За все время, если верить статистике ЦБ, 1,250 трлн. То есть, пятая часть фактически ушла за один год. Очень простой закон мы предлагаем – отменить [закон] 21-го года. Но он стоит 28-й раз в повестке и рассматривать не хотят. И заключение комитета и ЦБ, что нельзя его принимать. Вот первый вам ответ на вопросы», – заявил Коломейцев.

При этом парламентарий сослался на мнение производственников и экспертов, что базовая проблема России последние 30 лет – это отсутствие ответственности Центробанка за рост экономики. «Он у нас не ЦБ, а Банк России – владеет и печатает все деньги, но ни за что не отвечает. Этого нет ни в одной стране мира. И фактически организовал через высокую ключевую ставку ограничение на доступ к финансовым ресурсам нашим производителям», – подчеркнул он.

«Сегодня там кричат: ох, Европа, Америка – у них кризис. Да кризис у нас, к сожалению, за счет недоступности финансовых ресурсов. У нас ближних субсидируют, дают льготные кредиты, которые, к сожалению, в значительной степени разворовываются, а тем, кому положено получить или те, кто хотят работать на страну, организовывать рабочие места, – это крайне затруднительно сделать. Мы в очередной раз внесли поправки закон о Банке России, которые предлагают упорядочить эту систему», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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