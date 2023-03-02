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Четверг, 2 марта 2023, 15:39 мск

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Госдума приняла во втором чтении поправки о введении ответственности за фейки о добровольцах

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Госдума приняла сегодня во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан», – подчеркивал председатель ГД Вячеслав Володин, который в ходит в число авторов законодательной инициативы.

В соответствии с поправками в УК, нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы.

Кроме того, наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) – с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы – до 15 лет, а штрафы – до 5 млн рублей.

В свою очередь, статью 20.3.3 КоАП также дополнят ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тыс рублей для граждан и до 500 тыс рублей для юридических лиц.

Третье чтение законопроектов запланировано на 14 марта.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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