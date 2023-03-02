Госдума поддержала законопроект о контроле за расходами госслужащих

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект о дополнительном контроле за расходами лиц, замещающих государственные должности.

Согласно принятому документу, чиновники будут обязаны отчитываться о расходах по погашению кредитов на общую сумму, превышающую совокупный доход должностного лица и его супруга или супруги за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Вместе с тем вводится требование представления сведений о расходах при рассрочке платежа по оплате имущества или поэтапном погашении кредита. Также появится необходимость предоставлять сведения о расходах на погашение кредитов в случае их рефинансирования.

Кроме того, будет осуществляться контроль за сделками, совершенными третьими лицами от имени или в интересах должностного лица, его супруга или супруги и несовершеннолетних детей.

Москва, Светлана Антонова

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