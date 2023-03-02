Власть теряет связь с обществом: в Госдуме заявили о неготовности элиты исполнять послание Путина

Управляемость политической системы России продолжит снижаться на фоне ужесточения контроля власти над обществом и потери обратной связи с населением. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов, выступая сегодня в нижней палате парламента. По его оценке, послание президента РФ Владимира Путина должным образом восприняли не все представители власти.

«Недавно состоялось послание президента РФ. Там прозвучали вещи достаточно серьезного порядка. В частности, было сказано, что Россия на пороге больших перемен. Из этого можно сделать вывод, что власть готова на определенные изменения в политической, экономической, социальной системах для того, чтобы быть более эффективной в нашем сложном и быстро меняющемся мире. Однако, судя то тому, какие законодательные инициативы зачастую подлежат рассмотрению и какие решения по ним принимаются, в том числе, в стенах Госдумы, характер этих перемен остается довольно схожим с тем, что было до сих пор», – подчеркнул Парфенов.

Парламентарий обратил внимание на повестку дня сегодняшнего пленарного заседания Госдумы, в которой на фоне послаблений для бизнеса продолжается усиливается контроль над обществом.

«В частности, предлагается смягчить уголовную ответственность по ряду экономических преступлений. То есть – мало того, что бизнесу и так за последнее время были сделаны достаточно серьезные послабления – уменьшено количество проверок, предложены всевозможные льготы, промышленная ипотека введена – это правильные, в общем-то, меры, которые помогают поддержать деловых людей. Но смягчение ответственности за экономические преступления еще больше усугубит ситуацию в этой сфере. И так у нас, мягко говоря, с добросовестным предпринимательством большие проблемы, а здесь получается, что еще больше открываются ворота для тех, кто и без того готов где-то схитрить, смухлевать и обеспечить себе выгоду любой ценой», – полагает Парфенов.

«При этом имеются законы, которые продолжают гнуть линию на усиление контроля за обществом. В частности, предлагаются изменения в закон о связи, которые обяжут операторов долго хранить соответствующие данные, переписку и ряд других еще обязательств на них накладывают. Это тоже очень опасная тенденция, которая уже давно обозначилась, но целенаправленно проводится действующей властью по усилению контроля над обществом для того, чтобы «большой брат» мог следить за передвижениями, за общением людей, за их жизнью, поведением», – пояснил депутат.

Как считает Парфенов, такие решения совершенно не добавляет привлекательности политической системе, которая, по его оценке, имеет «большие проблемы с доверием народа к ней, но она идет по пути еще большего углубления недоверия».

«На этом фоне будет рассматриваться и другая альтернативная инициатива, которая предложена нашими товарищами, которая касается введения ответственности за необоснованный отказ в заявке на проведение публичного мероприятия. Ни для кого не секрет, что опять же в последнее время власть целенаправленно шла по пути закручивания гаек и ограничений возможности для граждан каким бы то ни было образом публично показать свою гражданскую позицию. Был принят ряд изменений в законодательство о собраниях, шествиях, митингах и пикетированиях. Под соусом борьбы с иноагентами еще сильнее зажали все возможности. И скоро, видимо, станет просто невозможно по закону провести в центре любого города хоть сколько-нибудь значительное политическое мероприятие… Есть все основания полагать, что партия власти, имеющая контрольный пакет голосов в Госдуме, безусловно, будет оказывать всевозможное сопротивление и делать так, чтобы наша законодательная инициатива была ею торпедирована», – полагает он.

«Это не может не настораживать, потому что каналов обратной связи между властью и обществом и так-то не очень много, и последние поры, получается, закупориваются, и обратная связь от народа к власти в принципе перестает доходить. А в свою очередь говорит о том, что управляемость всей системой будет снижаться, потому что без обратной связи ни одна система не работает», – констатировал Парфенов.

В этой связи депутат обрушился с жесткой критикой в адрес правительства Москвы, которое под предлогом комплексной реконструкции территории планируется уничтожить порядка полутора тысяч гаражей москвичей в районе Щукино. Парламентарий обратил внимание, что владельцами гаражей являются, в том числе, ветераны вооруженных сил.

«Гаражи эти, кстати говоря, принадлежат в том числе научным работникам, ветеранам вооруженных сил. То есть людям, которые жизнь свою посвятили укреплению, в том числе, обороноспособности и безопасности нашего Отечества. Вот как сейчас те, кто мобилизован или ушел добровольцем, будут смотреть на свое собственное государство, если тех защитников отечества, которые в войнах предыдущих периодов защищали нашу страну, государство оставляет даже без какой-то крупицы личного имущества?» – заявил депутат.

«Выстраивается довольно неприглядная картина – недобросовестным бизнесменам, пожалуйста, смягчение уголовной ответственности за экономические преступления, а у граждан последнее имущество изымается, чтобы провести застройку территории и опять же за большие деньги продать жилье в построенных домах, которые будут реализованы строительной олигархией. То есть, по факту мы видим, что на самом деле продолжается, несмотря на разговоры о переменах, проведение вполне себе классовой политики, когда тем, кто является собственниками средств производства, капиталистами, владельцами капитала обеспечивается максимальное благоприятствование, а для трудового народа, как говорится, кнут и пряник, причем черствым пряником у нас тоже бьют», – заключил Парфенов.

Москва, Мария Соколова

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