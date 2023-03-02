«Совершенно не допустимо»: эксперименты в системе управления России ведут к хаосу

Эксперименты в системе управления России приведут к хаосу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. По его оценке, это касается, в частности, нововведений в структуре местного самоуправления.

«Во время послания президента, несмотря на насыщенную, так скажем, тематику, он нашел время для того, чтобы несколько слов сказать о местном самоуправлении, напомнив о том, что это самый близкий для граждан уровень власти. Хочу напомнить, что через Госдуму прошел, уже в первом чтении принят законопроект об общих принципах организации публичной власти в сфере местного самоуправления, который предполагает ликвидацию самого масштабного уровня, наиболее приближенного к населению, – это поселкового уровня местное самоуправление, то есть советы сельских советов, органов муниципальной власти на низовом уровне», – отметил Матвеев.

Парламентарий обратил внимание, что фракция КПРФ в прошлом году внесла законопроект, согласно которому на период проведения СВО необходимо приостановить такого рода все эксперименты системы управления. «Потому что это может привести к хаосу», – заявил он.

«Считаю, что это кране важная вещь… Именно народ является источником власти, поэтому мы рассчитываем на то, что исходя из того послания, которое сейчас прозвучало, это даст дополнительный импульс для того, чтобы скорректировать ту реформу местного самоуправления, которая была начата в предвоенный период, и которая предполагала те структурные изменения, которые на наш взгляд совершенно не допустимы», – подчеркнул Матвеев.

Напомним, 25 января 2022 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Авторами законопроекта являются председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В частности, документ предполагает, что муниципальные образования будут формироваться не по территориальному разграничению, как в настоящее время, а исходя из численности и плотности населения.

По данным Федеральной службы госстатистики, на 1 января 2021 года в России насчитывалось 20 303 муниципальных образований. В их числе 1 606 муниципальных районов, 100 – муниципальных округов, 630 – городских округа, в том числе, три с внутригородским делением, 19 – внутригородских района, 267 – внутригородских территорий в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также 1 346 – городских и 16 332 – сельских поселений. Законопроект предлагает ввести всего три вида муниципальных образований – это городской округ, муниципальный округ и внутригородская территория городов федерального значения.

Москва, Мария Соколова

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