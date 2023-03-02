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Четверг, 2 марта 2023, 18:33 мск

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Госдума одобрила законопроект о прекращении уголовного преследования по налоговым преступлениям при уплате всех недоимок

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении прекращение или отказ в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям, если недоимки, пени и штрафы будут уплачены в полном объеме.

Согласно законопроекту, также предполагается сокращение максимального срока наказания в виде лишения свободы по ряду статей, связанных с неуплатой налогов и иных обязательных платежей. Так, при уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов максимальный срок лишения свободы сокращается с шести до пяти лет. Такое же снижение коснется статьи о неисполнении обязанностей налогового агента.

С семи до пяти лет уменьшится верхний предел заключения за сокрытие денег или имущества организации либо индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

За уклонение от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве потолок наказания опустится с четырех до трех лет.

Отмечается, что законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ от 26 апреля 2022 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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