Профильный комитет Госдумы одобрил проект об обязательной проверке банковских переводов на мошенничество

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который обязывает банки проверять входящие платежи на мошенничество и предоставляет право не проводить «явно мошеннические» операции. На рассмотрение нижней палаты парламента документ планируется вынести 14 марта, передает РИА «Новости».

Законопроект обязывает не только банк плательщика, как предусмотрено сейчас, но и банк получателя средств проводить «антифрод», то есть проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет ЦБ РФ.

Как предполагается, результаты этой проверки должны направляться в банк плательщика, если это предусмотрено правилами платежной системы, в рамках которой осуществляется денежный перевод. При этом банк плательщика должен использовать данную информацию при принятии решения о выявлении признаков перевода денежных средств без согласия клиента.

В связи с тем, что у граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, когда те самостоятельно переводят деньги мошенникам, банкам предоставляется право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. Это будет возможно, если оператор по переводу денежных средств получил от ЦБ РФ информацию из базы данных, указывающую на операцию без согласия клиента.

При этом у банка получателя будет право приостанавливать использование клиентом электронного средства платежа, который находится в этой базе данных ЦБ. Также вносятся изменения, позволяющие кредитным организациям в рамках мероприятий по «антифроду» не приостанавливать операции по переводу денежных средств с использованием платежных карт без согласия клиента, а осуществлять проверку на признаки операций без согласия клиента на этапе до приема к исполнению распоряжения клиента.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»