российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 марта 2023, 17:47 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Профильный комитет Госдумы одобрил проект об обязательной проверке банковских переводов на мошенничество

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который обязывает банки проверять входящие платежи на мошенничество и предоставляет право не проводить «явно мошеннические» операции. На рассмотрение нижней палаты парламента документ планируется вынести 14 марта, передает РИА «Новости».

Законопроект обязывает не только банк плательщика, как предусмотрено сейчас, но и банк получателя средств проводить «антифрод», то есть проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет ЦБ РФ.

Как предполагается, результаты этой проверки должны направляться в банк плательщика, если это предусмотрено правилами платежной системы, в рамках которой осуществляется денежный перевод. При этом банк плательщика должен использовать данную информацию при принятии решения о выявлении признаков перевода денежных средств без согласия клиента.

В связи с тем, что у граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, когда те самостоятельно переводят деньги мошенникам, банкам предоставляется право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. Это будет возможно, если оператор по переводу денежных средств получил от ЦБ РФ информацию из базы данных, указывающую на операцию без согласия клиента.

При этом у банка получателя будет право приостанавливать использование клиентом электронного средства платежа, который находится в этой базе данных ЦБ. Также вносятся изменения, позволяющие кредитным организациям в рамках мероприятий по «антифроду» не приостанавливать операции по переводу денежных средств с использованием платежных карт без согласия клиента, а осуществлять проверку на признаки операций без согласия клиента на этапе до приема к исполнению распоряжения клиента.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

«Страна победившего произвола монополий»: депутат Госдумы назвал финансово-экономическую политику в России абсолютно безумной / Госдума одобрила законопроект о прекращении уголовного преследования по налоговым преступлениям при уплате всех недоимок / «Совершенно не допустимо»: эксперименты в системе управления России ведут к хаосу / Власть теряет связь с обществом: в Госдуме заявили о неготовности элиты исполнять послание Путина / Госдума поддержала законопроект о контроле за расходами госслужащих / Госдума приняла во втором чтении поправки о введении ответственности за фейки о добровольцах / «Рубить сук, на котором ты сидишь»: как новые законы в РФ убивают бизнес / «Кризис у нас, к сожалению!» КПРФ уличила властную элиту в нежелании победы для России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Финансы, Экономика, Госдума,