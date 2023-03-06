«Выражаем серьёзную озабоченность»: МИД России отреагировал на обострение конфликта в Нагорном Карабахе

МИД России выразил серьезную озабоченность обострением напряжённости в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова, комментируя неоднократные нарушения режима прекращения огня в последние дни.

«5 марта произошел вооружённый инцидент, повлёкший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны. Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации», – подчеркнула Захарова.

При этом представитель МИД России обратила внимание на необходимость неукоснительного соблюдения положений заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Любые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК), должны решаться мирным путём в контакте между сторонами под эгидой РМК», – заявила Захарова.

По ее словам, случившееся ещё раз подтверждает императивность скорейшего возвращения Баку и Еревана к переговорам в рамках реализации положений трёхсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении, в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора.

Накануне руководство Нагорного Карабаха и Азербайджан вновь обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня. В непризнанной республике заявили трех жертвах среди полицейских. Со своей стороны в Баку сообщили о гибели двух азербайджанских военнослужащих.

Москва, Светлана Антонова

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