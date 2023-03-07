«Проявление политического терроризма»: в Госдуме призвали Минюст ликвидировать партию «Яблоко»

Партию «Яблоко» необходимо ликвидировать из-за проявлений политического терроризма в ее программных документах и публичных выступлениях. С такой просьбой обратился в Минюст депутат Госдумы от партии «Справедливой России – За правду» Николай Новичков.

«Со всей ответственностью заявляю, что призывы партии «передать Донбасс под полный контроль Украины», отраженные, как в программных документах, так и в многочисленных выступлениях представителей данной партии в СМИ, могут содействовать продолжению насилия в новых российских регионах, могут способствовать гибели людей, а также могут увеличивать их горе и страдания», – цитирует RTVI текст обращения.

Парламентарий полагает, что по сути, программные положения этой партии следует рассматривать «как проявление политического терроризма». «Считаю необходимым в соответствии с часть 8 статьи 41 ФЗ от 11.07.2001 №95-ФЗ «О политических партиях» и в соответствии со статьей 9 ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в связи с возможным наличием в ее политических целях и действиях признаков экстремистской деятельности», – подчеркивается в обращении Новичкова к министру юстиции Константину Чуйченко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»