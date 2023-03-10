В Госдуме крупнейшие маркетплейсы обсудили перспективы отказа от украинских товаров: представитель Wildberries не пришел

В России крупнейшие маркетплейсы планируют добровольно отказаться от продажи украинских товаров. Об этом стало известно по итогам закрытого совещания в Госдуме с участием первого заместителя председателя парламентского комитета по контролю Дмитрием Гусевым и представителей крупнейших маркетплейсов – «Яндекс.Маркет», OZON, AVITO.

Как уточнили в пресс-службе депутата, к участникам разговора не присоединился представитель Wildberriеs.

Накануне на совещании в Госдуме отмечалось, что с формальной точки зрения российские торговые компании, продавая в РФ украинские товары, не нарушают законодательство, но при этом оплата, в том числе за конфеты Roshen или бутылку «Хортицы», в итоге превращаются в пули и снаряды, которые попадают войскам киевского режима и угрожают жизни военнослужащих российской армии и мирных жителей. Руководители маркетплейсов и сами это хорошо понимают. Более того, реагируют на жалобы покупателей, которые после начала СВО возмущены продажей в России товаров украинских олигархов Петра Порошенко и Евгения Черняка.

Подводя итоги совещания, Гусев сообщил, что предварительное решение найдено. «Маркетплейсы обсудят коллективный добровольный отказ от продажи подобных украинских товаров», – пояснил он.

При этом парламентарий заверил, что тема продажи украинских товаров в России будет поднята в комитетах Госдумы по контролю и экономике. «Подключим министерство экономического развития, Минпромторг и ФАС. Уверен, решение найдем. В ближайшее время встретимся и с продуктовыми сетями, где ситуация схожая, и с онлайн-кинотеатрами, что до сих пор показывают украинские сериалы. Надо добиться того, чтобы ни один рубль не уходил украинским олигархам, спонсирующим украинских националистов», – подчеркнул Гусев.

Москва, Светлана Антонова

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