Киевский режим продолжает сотрудничать с США в работе с опасными патогенами. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов.

Он обратил внимание на то, что в январе текущего года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения. Особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности «А» (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека). В типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США.

«Таким образом, под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию», – подчеркнул Кириллов.

Он назвал имена нескольких представителей государственных институтов и частных компаний Украины, задействованных в реализации американских военно-биологических программ. В частности, это начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ Сергей Моргун, руководитель Центра общественного здоровья минздрава Украины Владимир Курпита и заведующая референс-лабораторий Центра общественного здоровья Ирина Демчишина.

«Представленные на слайде персоналии – лишь небольшая часть украинского военно-биологического досье. Всего минобороны России располагает сведениями о более ста участниках биологических программ двойного назначения. В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации на причастность к реализации указанных программ проверяется более 10 граждан США, а также ряд должностных лиц министерства обороны Украины», – добавил Кириллов.

Москва, Андрей Дорофеев

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