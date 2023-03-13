В Госдуме подготовлены поправки в закон о гостайне и возможности выехать из РФ

Сегодня в Госдуму внесен пакет поправок в закон о государственной тайне, а также в порядок въезда-выезда из РФ имеющих допуск к гостайне лиц. Документ размещен в официальной электронной базе нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость изменений «продиктована возникновением новых угроз безопасности РФ» в условиях специальной военной операции, санкций, «участившимися в связи с этим случаями несанкционированных выездов за границу» граждан, осведомленных о гостайне, а также с оформлением документов для постоянного проживания в других государствах и значительной активизацией деятельности иностранных спецслужб.

«Предлагается дополнить основания для отказа должностному лицу и гражданину в допуске к государственной тайне в случае наличия у него и (или) у его близких родственников недвижимого имущества, расположенного за пределами РФ, счетов (вкладов) и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, владения и (или) пользования ими иностранными финансовыми инструментами, если это не связано с выполнением задач в интересах РФ», – говорится в документе.

При этом законопроект предусматривает ряд обстоятельств гуманитарного характера, например, смерть близких родственников или необходимость экстренного лечения, при которых ограниченные в праве на выезд из РФ смогут временно покинуть страну.

Москва, Мария Соколова

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