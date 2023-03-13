российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 марта 2023, 17:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Госдуме подготовлены поправки в закон о гостайне и возможности выехать из РФ

Сегодня в Госдуму внесен пакет поправок в закон о государственной тайне, а также в порядок въезда-выезда из РФ имеющих допуск к гостайне лиц. Документ размещен в официальной электронной базе нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, необходимость изменений «продиктована возникновением новых угроз безопасности РФ» в условиях специальной военной операции, санкций, «участившимися в связи с этим случаями несанкционированных выездов за границу» граждан, осведомленных о гостайне, а также с оформлением документов для постоянного проживания в других государствах и значительной активизацией деятельности иностранных спецслужб.

«Предлагается дополнить основания для отказа должностному лицу и гражданину в допуске к государственной тайне в случае наличия у него и (или) у его близких родственников недвижимого имущества, расположенного за пределами РФ, счетов (вкладов) и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, владения и (или) пользования ими иностранными финансовыми инструментами, если это не связано с выполнением задач в интересах РФ», – говорится в документе.

При этом законопроект предусматривает ряд обстоятельств гуманитарного характера, например, смерть близких родственников или необходимость экстренного лечения, при которых ограниченные в праве на выезд из РФ смогут временно покинуть страну.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Хаос и недоразвитие: в Госдуме оценили ситуацию в российском ТЭК / В Госдуме крупнейшие маркетплейсы обсудили перспективы отказа от украинских товаров: представитель Wildberries не пришел / Финансово-экономический блок правительства РФ открыто саботирует распоряжения Путина – Миронов / «Проявление политического терроризма»: в Госдуме призвали Минюст ликвидировать партию «Яблоко» / Профильный комитет Госдумы одобрил проект об обязательной проверке банковских переводов на мошенничество / «Страна победившего произвола монополий»: депутат Госдумы назвал финансово-экономическую политику в России абсолютно безумной / Госдума одобрила законопроект о прекращении уголовного преследования по налоговым преступлениям при уплате всех недоимок / «Совершенно не допустимо»: эксперименты в системе управления России ведут к хаосу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Госдума,