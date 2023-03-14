В Госдуму внесен проект заявления о геноциде народов СССР во время Великой Отечественной войны

Сегодня в нижнюю палату российского парламента внесен проект заявления о признании действий Германии и ее пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР.

В документе указывается, что Госдума считает «принципиально важным дать судебно-правовую оценку военных преступлений и преступлений против человечности», совершенных в годы Великой Отечественной войны властями Германии, их пособниками в Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии и других государств, отдельными добровольцами из Австрии, Латвии, Польши, Франции и Чехии, а также «предателями из числа жителей оккупированных территорий, присягнувшими на верность гитлеровскому режиму».

«Западные политики предпочитают не вспоминать о том, что гражданское население СССР по планам гитлеровской колонизации и германизации «восточного пространства» подлежало массовому уничтожению», – подчеркивается в проекте заявления Госдумы, и отмечается, что с учетом устава ООН, приговора Нюрнбергского трибунала и ряда конвенций Госдума «признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза».

Планируется, что проект постановления Госдумы будет рассмотрен депутатами на пленарном заседании 22 марта.

Москва, Мария Соколова

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