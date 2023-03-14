«Сегодня это уже преступление»: в Госдуме возмущены масштабами оттока капитала из России

В нынешних условиях разрешение на вывоз капитала из России является преступлением. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. Политик подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин в своем послании «недвусмысленно дал поручение правительству» искоренить все офшорные зависимости, которыми страдает отечественная экономика.

«В сегодняшних условиях офшорная зависимость российской экономики является основным коридором, который лишает Россию так необходимых бюджетных и иных инвестиционных средств. Мы говорим, с одной стороны, что у нас недостаток на инфраструктурные проекты в ЖКХ, на поддержку граждан, на строительство, на льготы, на все остальное, и на повышение пенсий, доходов граждан, и при этом имеем огромную дыру согласно отчетам Центробанка», – констатировал Кузнецов.

При этом парламентарий обратил внимание на данные ЦБ, что только за прошлый год в России зафиксирован рекордный отток капитала – более $220 млрд. «Это, конечно, ни в какие ворота не лезет. В чем смысл такой социально-экономической модели, которая, с одной стороны, нуждается в деньгах, а, с другой стороны, огромным потоком эти деньги отправляет в недружественные экономики, в офшорные дыры и прочие зарубежные сомнительные схемы?» – заявил депутат.

«До проведения СВО емкость офшорных экономических систем, которые из России, офшорных предприятий составляла, по оценкам экспертов, 60 трлн рублей. Конечно, это не только средства, это стоимость активов, ценные бумаги и все остальное. Но недооценивать такой мощнейший ресурс зависимости, когда у тебя такой объем экономики находится за пределами юрисдикции России, – это, конечно, в сегодняшних условиях это не просто ошибка, сегодня это уже преступление», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»