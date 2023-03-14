Госдума утвердила жесткое наказание за фейки о добровольцах СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а также изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Так, наказание по ч.1 ст. 207.3 и ч.1 ст. 280.3 УК РФ увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) – с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы – до 15 лет. Штрафы составят до 5 млн рублей.

Вместе с тем статью 20.3.3 КоАП дополнят ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Уголовное наказание наступает, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия в течение года.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»