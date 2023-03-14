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Вторник, 14 марта 2023, 17:50 мск

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите счетов граждан от мошенников

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Закон обяжет операторов по переводу денежных средств – банки, платежные системы – проверять подозрительные транзакции и приостанавливать явно мошеннические операции между счетами физических лиц, даже если имеется согласие клиента.

«Речь идет о случаях, когда мошенники c помощью обмана получают у своей жертвы согласие на перевод, – пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Особенно уязвимы люди старшего возраста. Доходит до того, что обманутые граждане отдают преступникам последнее: продают имущество, берут кредиты. Это необходимо пресечь».

По его словам, после принятия закона банки и другие операторы обязаны будут не только тщательнее проверять подозрительные переводы, но и принимать меры, чтобы средства граждан к мошенникам не попадали.

«А тем банкам, которые будут пренебрегать этими обязанностями, придется возвращать людям украденные деньги», – отметил Володин.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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