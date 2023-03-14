«У нас президент живет в одной стране, а правительство – в другой»: в Госдуме жестко раскритиковали «капитальные» планы кабмина

Правительство РФ живет в какой-то другой стране, обслуживая исключительно интересы олигархов, и игнорируя поставленные главой государства задачи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня в Госдуме заявил депутат от КПРФ Николай Арефьев. При этом политик жестко раскритиковал решения, направленные на вывод капитала из России.

«В условиях, когда на нашу страну введено 14 тысяч санкций, когда у нас не хватает денег на импортозамещение, когда не выполняются наши национальные проекты, правительство почему-то думает не о том, как найти деньги на импортозамещение, а как вывезти из страны валюту. Не кажется вам странно, что не тем правительство занимается?» – заявил Арефьев.

Парламентарий обратил внимание на аргумент представителей кабмина: «Если мы откроем все двери на вывоз валюты, тогда к нам придут иностранные инвестиции, так как деньги всегда можно будет забрать». «Ну, это для детей, наверное, сказка вполне подходит, а для людей, мало-мальски смыслящих в финансах, наверное, никто в это дело не поверит. Мы выпускаем свои, а потом ждем чужие… да не придут к нам чужие, не то время. Сегодня санкции и под санкции никто не будет ввозить иностранные инвестиции в Россию, чтобы ее развивать. Все боятся американских санкций», – подчеркнул он.

Арефьев отметил, что уже разрешено вывозить из России $1 млн в месяц и при наличии 101 тысячи долларовых миллионеров по итогам года сумма выведенных средств может составить $1,2 трлн. «Эта сумма сопоставима с той, которая официально вывезена за 30 лет нашими нуворишами. Вот нам это надо? Это по 1 млн, а если мы снимаем ограничения и будут вывозить по 2, по 3 и по 5 млн, тогда что же останется в стране? И почему мы выпускаем иностранную валюту, она что, нам не нужна?» – заявил депутат.

«Почему наше правительство старается избавиться от иностранной валюты? Я понимаю – они служат не интересам нашего народа, страны, они служат интересам олигархов. Олигархи захотели вывезти свое имущество, свои деньги, потому что в нашей стране горячо стало», – отметил Арефьев.

В этой связи парламентарий напомнил, что глава государства в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости создать условия, чтобы граждане РФ вкладывали деньги внутри страны для развития экономики. «Тогда почему правительство прямо противоположно решает эту задачу и выгоняет деньги из нашей страны? Выходит, у нас президент живет в одной стране, а правительство – в другой, и выполняют одни и те же задачи, но совершенно противоположными способами», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

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