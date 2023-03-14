«Где возникает монополия, там растет цена»: Госдума одобрила передачу «Почте России» исключительного права на доставку пенсий

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об исключительном праве «Почты России» на доставку пенсий. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от «Справедливой России – За правду» выступили категорически против такого нововведения – по их оценке, создание монополиста приведет к повышению стоимости услуги.

«Сейчас создается прецедент, благодаря которому деньги наших пенсионеров будут тратиться в большем количестве, чем они могли бы тратиться», – заявил депутат фракции Андрей Кузнецов перед принятием законопроекта.

Парламентарий обратил внимание, что благодаря альтернативным поставщикам стоимость доставки пенсии снизилась для пенсионеров в 4 раза. «Завтра, когда мы создадим монополию благодаря этому закону, из Пенсионного фонда будет в 4 раза больше денег тратиться на то, чтобы доставить эту пенсию… История показывает одну прямую зависимость – там, где возникает монополия, там растет цена на услуги и услуга сама начинает быть менее качественной», – подчеркнул «эсер».

Тем не менее, Госдума большинством голосов одобрила поправки в закон о «Почте России». В пояснительной записке отмечается, что все изменения направлены «на оказание мер поддержки организациям федеральной почтовой связи при осуществлении их деятельности».

На 1 января 2022 года в России пенсию наличными средствами получало 11,9 млн человек, 13% из которых – посредством альтернативных доставщиков. Единый тариф на доставку равен 1,17% от размера пенсии. «Реализация предлагаемой нормы обеспечит гарантированное и бесперебойное получение пенсий на всей территории страны, а также позволит Обществу (Почте России) минимизировать существующие затраты по доставке пенсий в сельской и труднодоступной местности», – утверждается в пояснительной записке к документу.

Москва, Мария Соколова

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